Weniger Maschinenbauer mit wirtschaftlicher Lage zufrieden

So sinke aufgrund der ungewissen Situation die Investitionsbereitschaft der Kunden. Außerdem verstärke der Krieg bestehende Zuliefer- und Logistikprobleme und treibe die Material- und Transportkosten in die Höhe. Die vermehrten Hürden und das fehlende Vertrauen in eine absehbare Lösung der Probleme dämpfe die Geschäftserwartungen. 62 Prozent der ostdeutschen Maschinenbauer rechnen den Angaben nach mit einer positiven Auftragslage im zweiten Quartal. 46 Prozent der Unternehmen gingen mit Blick auf das gesamte Jahr noch von einer «sehr guten» oder «eher guten» Entwicklung der eigenen Geschäftslage aus. Der Rest erwarte eine schlechte Gesamtsituation. (dpa)