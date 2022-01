Weniger Sozialleistungsempfänger in Sachsen in 2020

Ende 2020 haben in Sachsen 292.025 Menschen sog. Mindestsicherungsleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts erhalten. Das waren 6 964 Personen bzw. 2,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Im Vergleich zu 2015 gab es noch knapp drei Viertel so viele Leistungsempfänger. Damals waren 10,3 Prozent der Bevölkerung Sachsens von Mindestsicherungsleistungen betroffen. Am Jahresende 2020 waren es noch 7,2 Prozent. Dieser Wert lag unter dem Bundesdurchschnitt von 8,3 Prozent. Sachsen hatte die fünftniedrigste Mindestsicherungsquote aller Bundesländer.