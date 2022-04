Weniger ukrainische Geflüchtete – Schulunterricht läuft an

Sachsen- Der Rückgang sei schon seit einigen Wochen zu beobachten, teilte die Landesdirektion Sachsen mit. In der Woche vor Ostern hätten sich täglich etwa 75 geflüchtete Menschen in den Aufnahmeeinrichtungen in Leipzig, Dresden und Chemnitz gemeldet. Mitte März seien es dagegen noch knapp 400 gewesen. Dazu kommt eine unbestimmte Anzahl von Ukrainerinnen und Ukrainern, die privat untergekommen sind. Knapp vier Fünftel der Geflüchteten (79 Prozent) sind laut Landesdirektion Frauen und Kinder. 21 Prozent seien Männer. Von den Menschen, die zunächst in den Aufnahmeeinrichtungen beherbergt wurden, seien bis Ostern rund 2.200 auf Kommunen in Sachsen verteilt worden.