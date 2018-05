Weniger Verkehrsunfälle auf den Straßen der Landeshauptstadt

Insgesamt verunglückten 2.509 Personen, vier davon tödlich, bei Verkehrsunfällen. Die Zahl der Leichtverletzten sank, die der Schwerverletzten stieg zum Vorjahr an. Der Leiter der Dresdner Verkehrspolizei, Polizeirat Gerald Baier: „Die steigende Zahl an Schwerverletzten zeigt, dass die Bemühungen zur Verhinderung von Verkehrsunfällen weiter verstärkt werden müssen. Neue Sicherheitseinrichtungen in Fahrzeugen helfen Menschenleben zu schützen, ersetzen aber nicht die Maßnahmen der Verkehrsüberwachung sowie einer gefährdungsminimierenden Verkehrsraumgestaltung.“ Erfreulicherweise ist im Jahr 2017 kein Kind auf Dresdner Straßenverkehr ums Leben gekommen.