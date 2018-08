Miniwelt bei Nacht

... wenn die Sonne hinter dem Eiffelturm versinkt und die Modelle zu leuchten beginnen.

Am 18. August hat die Miniwelt von 9 bis 24 Uhr geöffnet und es heißt "die Welt am Tag und in der Nacht erleben".

Die Monumente der Miniwelt erstrahlen Abends im Lichterschein, werden von Fackeln umrahmt oder leuchten von innen heraus, so dass der Eindruck entsteht - es wohnt jemand in den einzelnen Gebäuden.