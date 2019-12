Wenn „Dr. Schnitzel“ beim Vorlesen hilft

Gewöhnlich bringt Susann Rieder zwei Hunde mit in die Stunde. Heute ist Schnitzel aber alleine. Während sich die restliche Gruppe in der Bibliothek beschäftigt, kann jeder Einzelne 10 bis 15 Minuten mit dem Hund verbringen. Einen Zwang zum Vorlesen gibt es dabei nicht.

In der entspannten Atmosphäre soll es darum gehen, einfach mal loszulassen und sich auch mal von den Hunden ablenken zu lassen. Druck wie in der Schule soll in der Bibliothek vermieden werden. Dazu gehört auch, dass sich ein Kind mal nicht konzentriert und mit Kuscheln und Streicheln beschäftigt ist. Das nimmt Dr. Schnitzel übrigens sehr gerne an.