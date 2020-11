Wenn es doch nicht ins Auto passt

Anhänger für vielerlei Zwecke

Bevor es mit Transporten aller Art losgehen kann, müssen Sie sich natürlich erst einmal für einen der vielen Anhängertypen entscheiden. Besonders vielseitig einsetzbar sind Tief- und Hochlader, Schüttgut wiederum lässt sich mit einem Kipper komfortabler der Grünschnitt und das Laub aus dem Garten abladen. Für Möbel oder Kübelpflanzen eignet sich ein Kofferanhänger, für den Transport von Surfbrettern, Booten und anderem Wassersport-Equipment gibt es wieder spezielle

Anhänger. Nicht fahrbereite Autos oder Motorräder bringt man am besten mit einem Auto- oder Motorradtransporter in die Werkstatt. Allerdings fallen solche Transporte wahrscheinlich so selten an, dass sich der Kauf eines entsprechenden Anhängers dafür nicht lohnt. Anhänger für spezielle Bedarfe lassen sich aber auch mieten. Das Gleiche gilt für Pferdetransporter: Nur wer mit dem Tier regelmäßig zu Turnieren fährt, sollte über die Anschaffung eines eigenen Pferdeanhängers nachdenken. Besitzer eines Wohnwagens verbringen sicherlich einige Wochenenden im Jahr auf einem Campingplatz. Einem spontanen Ausflug steht mit einem geeigneten Zugfahrzeug nebst Anhängerkupplung jedenfalls nichts mehr im Wege.

Die Branche erlebt zurzeit einen regelrechten Boom, die Hersteller von Wohnmobilen und -wagen vermelden Rekordumsätze, denn Camping wird seit Jahren immer beliebter. Ebenfalls im Trend liegt Urlaub im eigenen Land beziehungsweise in der Heimatregion. Ruhe und Erholung findet man im Freistaat Sachsen auf rund 100 Campingplätzen, viele davon sind klein, familiär und werden liebevoll geführt. Der Campingplatz am Olbersdorfer See etwa gehört zu den besten Plätzen Deutschlands und ist in Sachsen der beliebteste.