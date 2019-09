Wenn Pfusch am Bau teuer wird – an diesen Stellen wird am häufigsten „getrickst“ 

Tatsächlich treten besonders an Einfamilienhäusern sehr viele Mängel auf. Für die Betroffenen ist das meist ein Alptraum. Nicht nur, dass man sehr viel Ärger hat und die Freude am Haus getrübt wird, manche Mängel lassen sich praktisch gar nicht beheben und großer Pfusch bedeutet auch hohe Sanierungskosten. Unter Umständen muss so schnell wie möglich gehandelt werden um damit Mehrkosten und vor allem Gefahrenquellen zu minimieren. Dann ist guter Rat teuer. Doch welche Fehler kommen besonders häufig vor und kann man im Vorfeld etwas dagegen tun?

Typische Baumängel

Die Baumängel sind individuell recht unterschiedlich – auf manchen Baustellen passieren Dinge, die man nicht für möglich gehalten hätte. Beispielsweise, wenn bei einem Wohnkomplex zuerst die vorderen Gebäude errichtet werden und man dann bemerkt, dass man mit den Maschinen gar nicht mehr um diese herumkommt, um die Nutzgebäude zu errichten. Oder wenn die Tiefgarage „vergessen“ wurde.

Grundsätzlich können Mängel schon bei der Planung und beim Vertragsabschluss auftauchen, wenn die Bauleistungen nicht richtig beschrieben oder vielleicht nicht vollständig vergeben wurden. Daneben kommt es dann zu Baumängeln, die während der tatsächlichen Arbeit nicht oder falsch ausgeführt wurden.