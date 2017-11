Wer gewinnt den REWE-Jahreseinkauf im Wert von 2.500 Euro?

DRESDEN FERNSEHEN hat 13 laufbegeisterte Dresdner rund ein Jahr lang auf ihren Weg von Dresden nach New York mit der REWE CHALLENGE begleitet. Am 5. November sind die 13 Kandidaten dann beim New York City Marathon an den Start gegangen und das Wichtigste: sie sind auch alle im Ziel angekommen! Und nicht nur die Läufer, sondern auch Ihr konntet am Marathon-Tag gewinnen. Beim REWE CHALLENGE-Gewinnspiel hatte jeder die Möglichkeit online einen Tipp abzugeben, wie lang alle 13 Teilnehmer zusammen brauchen, um ins Ziel zu kommen.

Hauptpreis: ein Gutschein im Wert von 2.500 Euro für alle REWE Märkte in Dresden! Sophia Matthes hat die Gewinner besucht. Mehr im Video: