Wer hat Monique Stefan gesehen?

Chemnitz – Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der 26-jährigen Monique Stefan.

© Polizei Chemnitz

Die Frau war am Dienstag bei der Chemnitzer Polizei als vermisst gemeldet worden. Die 26-Jährige hatte ihre Wohnung auf dem Kaßberg am Morgen, gegen 7.40 Uhr, verlassen, um Besorgungen zu machen. Bislang kehrte sie nicht nach Hause zurück und ist unbekannten Aufenthalts. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in hilfloser Lage befindet.

Monique Stefan ist ca. 1,70 Meter groß und von schlanker Gestalt. Sie hat braunes, langes Haar und braune Augen. Beim Verlassen der Wohnung trug sie eine graue Jacke und dunkle Jeans. Zudem hatte sie eine blaue Tasche bei sich.

Da bisherige Suchmaßnahmen, in die auch Suchhunde eingebunden waren, nicht zum Antreffen der Vermissten führten, bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe. Wer hat Monique Stefan seit Dienstagmorgen gesehen? Wer kann Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort geben? Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0371 387-3445 bei den Fahndern der Kriminalpolizei in Chemnitz zu melden. Da die 26-Jährige bis vor wenigen Monaten noch in Dresden lebte, könnte sie sich auch im Raum Dresden aufhalten.