Wer kennt den Verstorbenen?

Chemnitz – Die Polizeidirektion Chemnitz sucht im Fall einer gefundenen Leiche um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Der unbekannte Mann wurde am Morgen des Ostermontags im Frankenberger Ortsteil Sachsenburg am Wasserwerk leblos in einer Spülrinne entdeckt. Ein herbeigerufener Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Der Unbekannte ist 1,75 m groß und von schlanker Gestalt. Auffällig sind zwei ungewöhnliche Tätowierungen an der Innenseite des linken Ober- und Unterarmes.

Bislang ergaben sich noch keine Anhaltspunkte für eine Straftat. Wer Hinweise zur Identität des Mannes geben kann, wird gebeten, sich umgehend an die Chemnitzer Kriminalpolizei zu wenden.