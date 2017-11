Werkzeuge gestohlen

Hohenstein-Ernstthal – Nach einem Einbruch in eine Werkhalle sucht die Polizei nun nach Zeugen.

In der Nacht zu Dienstag brachen Unbekannte gewaltsam in eine Werkhalle an der Straße Am Sachsenring ein. Sie verschafften sich über das Tor Zutritt zum Gebäude. Abgesehen hatten es die Diebe auf diverses Werkzeug. Dieses hatte einen Gesamtwert von rund 18.000 Euro. Außerdem verursachten sie am Tor einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet oder kann Angaben zum Tathergang und den Tätern geben? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Glauchau unter der Telefonnummer 03763/640 entgegen.