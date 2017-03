Wertsachen aus Auto gestohlen

Chemnitz – Am Montagmittag haben unbekannte Diebe in gleich zwei Fällen Autoscheiben eingeschlagen und Handys sowie Geldbörsen aus dem Fahrzeuginnenraum entwendet.

© Sachsen Fernsehen

Beide Fälle ereigneten sich zwischen 15.30 Uhr und 16.20 Uhr in der Reichenhainer und in der Augsburger Straße des Ortsteils Bernsdorf . In beiden Fällen wurde jeweils die Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen und anschließend Handys und Geldbörsen mit wichtigen Personaldokumenten darin entwendet.

Der Sachschaden in dem ersten Fall wird auf ca. 900 Euro geschätzt, in dem zweiten Fall sogar auf ca. 1200 Euro.

Die Polizei warnt Autofahrer regelmäßig, wertvolle Gegenstände in keinem Fall unbeaufsichtigt im Fahrzeug zu lassen. Dazu gehören nicht nur Handys oder Geldbeutel, sondern auch Gegenstände wie Bekleidungsstücke oder Taschen sind leichte Beute für die Diebe.