Damit der Campus entstehen kann, wird die Fläche des Wertstoffhofes benötigt. Ein Ersatz soll in der Geithainer Straße eingerichtet werden. An dieser Stelle hat die Stadtreinigung eine Fläche gekauft. Die Bauarbeiten sollen dort im Frühjahr 2020 beginnen, so dass der Wertstoffhof dort im 3. Quartal in betrieb gehen kann.