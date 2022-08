Wespe Schuld an Unfall

Wie die Polizei mitteilte, sei der Mann am Montag mit dem Auto unterwegs gewesen, als die Wespe zugestochen habe. Dabei sei der Fahrer so stark erschrocken, dass er in den Gegenverkehr geriet und mit einem anderen Wagen zusammenstieß. Das Auto fuhr daraufhin auf einen vorausfahrenden Wagen auf. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand - abgesehen von der Wespe. Zwei der Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei zufolge entstand ein Sachschaden von rund 30 000 Euro. (mit dpa)