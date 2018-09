WESTFEST lockt 10.000 Menschen nach Plagwitz

Auf dem Innenhof boten zudem eine Vielzahl von Produzenten aus Leipzig und dem Umland ihre Produkte an. „Uns ist es wichtig, zu zeigen, welche Vielfalt, Qualität und Frische die Region zu bieten hat. Auf dem WESTFEST konnten Produkte verkostet werden, die wir in unseren Filialen verkaufen. Ob Wurstspezialitäten, Obst, Säfte oder Süßes – unsere regionalen Partner stehen für Qualität und durch die kurzen Liefer- und Transportwege für Nachhaltigkeit“, so Michael Faupel, zweiter Vorstand des Konsum Leipzig.

Zur Mittagsstunde sorgte ein besonderes Highlight für Andrang vor der Bühne: Fußball-Experte Guido Schäfer, Moderatorin Freddy Holzapfel und Dirk Thärichen diskutierten das lokale, regionale und internationale Fußballgeschehen und begrüßten das RB Leipzig Maskottchen Bulli zur Autogrammstunde.

Neben Artistik, verschiedenen Tanzeinlagen und einer Fakirshow begeisterten DSDS-Finalist Thomas Katrozan und seine Band die Gäste. Insgesamt lockte die Veranstaltung mehr als 10.000 Besucher an. „Herzlichen Dank an alle Partner, Lieferanten und natürlich an die Mitarbeiter, die hier vor Ort durch ihren Einsatz das Fest ermöglicht haben. Mit der dritten Ausgabe ist das WESTFEST nun eine Tradition, die wir am im nächsten Jahr definitiv fortsetzen werden“, zogen die beiden Konsum-Vorstände Bilanz.

Der Konsum Leipzig wurde 1884 Jahren in Leipzig-Plagwitz gegründet. Qualität und Regionalität stehen für das Traditions-Unternehmen als Nahversorger an erster Stelle: Mehr als ein Viertel des Sortiments in den aktuell 62 Filialen sind regionale Lebensmittel, deren Produktion Wertschöpfung und Arbeitsplätze in der Region schafft. Die Verbundenheit zur Region als „Supermarktkette von hier“ drückt sich auch im Unternehmensmotto „Nah. Frisch. Freundlich.“ aus.

Quelle: Konsum Leipzig eG