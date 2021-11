Wettbewerb „Ab in die Mitte!“ – Chemnitz erhält Prämie für Eislaufbahn in der City

Mit insgesamt 9000 Euro wird die Freilufteisbahn mitten in der City bezuschusst.

Chemnitz- Der Sieger des Wettbewerbes „Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen 2021!“ steht nun fest. Gewonnen hat Brandis mit dem Projekt „RÄUME DES WISSENS – RÄUME DES ERLEBENS: INNENSTADT NEU ANEIGNEN “. Auch Chemnitz kann sich über einen Preis freuen . Mit insgesamt 9000 Euro wird die Freilufteisbahn mitten in der City bezuschusst.