Wetter sorgt für erste Frühlingsgefühle

Die Temperaturen klettern am Samstag und Sonntag tagsüber in den zweistelligen Bereich auf Werte zwischen 13 - 15 Grad. Stellt sich die berechtigte Frage: War es das etwa schon mit dem Winter für dieses Jahr? Jens Oehmichen vom deutschen Wetterdienst in Leipzig.

Milde Temperaturen am Tag aber bis zu -1 Grad in der Nacht. Ungewöhnlich aber ganz einfach erklärt. Durch die kräftigen Sonnenstrahlen steigen die Temperaturen tagsüber ordentlich an, doch die langen Nächte sorgen für kräftig Abkühlung. Alle Schulkinder die sich bereits auf eine Runde Skifahren in den Winterferien gefreut haben, auch hier gibt es gute Nachrichten.