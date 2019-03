Wetteraussichten für Chemnitz

Chemnitz- Auch am Freitag lässt der Wind in Chemnitz nicht nach. Bei Temperaturen von 9 Grad weht ein unangenehmer kalter Wind. Neben wolkigen Abschnitten kann zeitweise die Sonne scheinen.

In der kommenden Nacht ist der Himmel über Chemnitz leicht bewölkt. Das Quecksilber im Thermometer sinkt auf 4 Grad.

Schlechtes Wetter ist auch am Wochenende wieder angesagt. Bei Temperaturen von 9 Grad wird es Regenschauer und starke Windböen geben.

In den kommenden Tagen wird es in Chemnitz weiterhin unbeständig. Die Bewölkung nimmt zu und Regenschauer sind am Wochenbeginn möglich. Die Tageshöchstwerte bewegen sich um die 5 bis 7 Grad.