Wetteraussichten für Chemnitz

Chemnitz- In Chemnitz überwiegt am Donnerstag starker Wind und ein Mix aus Sonne und Wolken. Bei Temperaturen von 14 Grad bleibt es weitgehend trocken.

In der kommenden Nacht bleibt der Himmel über Chemnitz klar. Die Höchstwerte liegen dabei bei 7 Grad.

Stürmische Böen wird es auch morgen am Freitag geben. Den Tag über gibt es insgesamt mehr Wolken als Sonnenschein. Vereinzelt kann mit Niederschlag gerechnet werden. Die Temperaturen erreichen dabei maximal 9 Grad.

Am Wochenende wird es in Chemnitz stürmisch und bewölkt. Das Quecksilber im Thermometer zeigt 9 Grad an.

Die neue Woche beginnt dann mit Regenschauern. Die Tageswerte klettern dabei maximal auf 5 Grad.