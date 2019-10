Wetteraussichten für Chemnitz am 18. Oktober

Chemnitz- Auch am letzten Tag der Woche gibt es wieder jede Menge Wolken am Himmel. Tagsüber zeigt sich gelegentlich die Sonne und Regenschauer sind nicht in Sicht. Dabei werden maximal 20 Grad erreicht.

In der kommenden Nacht ist der Himmel weiterhin wolkenverhangen. Die Werte sinken dabei auf milde 12 Grad. Morgen am Samstag zeigt sich die Sonne noch weniger als am Freitag. Nur kurzzeitig können Sonnenstrahlen genossen werden, mit Niederschlag ist nicht zu rechnen. Die Temperaturen steigen auf 18 Grad.

In den kommenden Tagen zeigt bleibt das Wetter weiterhin wechselhaft. Nichts desto trotz, sollen sich die Temperaturen um die 18-Grad-Marke bewegen. Also Grund genug um den Herbst zumindest ohne Schirm zu genießen.