Wetteraussichten für Chemnitz am 14. Oktober

Chemnitz- Fröhlich und sonnig startet der Montag in Chemnitz. Tagsüber kann nach diesem schönen Wochenende noch einmal Sonne pur genossen werden. Dabei werden maximal 23 Grad erreicht.

In der kommenden Nacht ist der Himmel sternenklar, Niederschlag ist auch nicht in Sicht. Die Werte sinken dabei auf milde 13 Grad.

Morgen am Dienstag zeigen sich dann wieder Wolken am Chemnitzer Himmel. Trotz gelegentlichen Wolken am Himmel, kann man bis zu 6 Stunden Sonne pur genießen. Die Temperaturen steigen auf 19 Grad.

In den kommenden Tagen zeigt sich das Wetter noch einmal wechselhaft. Nichts desto trotz, bleiben die Temperaturen angenehm mild. Bis zum Ende der Woche sollen die Temperaturen noch einmal die 20-Grad-Marke knacken.