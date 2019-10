Wetteraussichten für Chemnitz am 17. Oktober

Chemnitz- Wolkenverhangen und recht frisch startet der Donnerstagmorgen. Den ganzen Tag über verschwinden die Wolken am Himmel nicht und die Sonne zeigt sich nur bei Gelegenheit. Dabei werden maximal 17 Grad erreicht.

In der kommenden Nacht bleibt der Himmel über Chemnitz bewölkt – Regen ist aber aktuell nicht in Sicht. Die Werte sinken dabei auf milde 11 Grad.

Morgen am Freitag zeigt man weiterhin vergebens auf ausgiebige Sonnenstunden. Trotz der vielen Wolken soll es aber trocken bleiben und die Temperaturen klettern dann auf angenehme 19 Grad.

In den kommenden Tagen erwartet uns weiterhin ein lockerer Mix aus Sonne und Wolken. Zumindest am Wochenende kann man noch ab und zu auf einige Sonnenstrahlen hoffen. Der Wochenstart wird dann richtig ungemütlich. Die Temperaturen steigen auf maximal 15 Grad an und die Sonne zeigt sich nur vereinzelt.