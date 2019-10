Wetteraussichten für Chemnitz am 8. Oktober

Chemnitz- Kühl aber sonnig startet der Dienstagmorgen in Chemnitz. Tagsüber können sich jedoch Wolken bilden und es kann vereinzelt zu Niederschlägen kommen. Dabei werden maximal 13 Grad erreicht.

In der kommenden Nacht ist der Himmel bewölkt und es kann zu Niederschlägen kommen. Die Werte sinken dabei auf milde 11 Grad. Morgen am Mittwoch zeigen sich weiterhin Wolken am Chemnitzer Himmel. Nur kurzzeitig können Sonnenstrahlen genossen werden, aber dafür klettern die Temperaturen auf herbstliche 15 Grad.

In den kommenden Tagen ist das Wetter wechselhaft. Am Donnerstag und Freitag setzen sich die Wolken am Himmel durch und es gibt eine geringe Niederschlagswahrscheinlichkeit. Am Freitag ist es wolkig und die Temperaturen klettern auf 15 Grad.