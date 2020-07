Wetteraussichten für Chemnitz am 27. Juli

Chemnitz- Am Montag erwartet uns ein sonniger Start in die neue Woche. Bei viel Sonnenschein und gelegentlichen Wolken am Himmel, steigen die Temperaturen auf bis zu 25 Grad an.

Nach einem sonnigen Tag, erwartet uns eine trockene Nacht. Die Temperaturen sinken auf Milde 18 Grad ab.

Der Dienstag wird dann richtig heiß. Bei Temperaturen um die 32 Grad, sollten Sie die Sonnencreme nicht vergessen.

Der Mittwoch ist dann wieder deutlich unfreundlicher. Bei Temperaturen um die 24 Grad können auch immer wieder vereinzelt Regenschauer hinzukommen.

In den kommenden Tagen wird derzeit kein Regen erwartet. Sie können sich also auf freundliche Tage mit viel Sonne einstellen.