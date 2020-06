Wetteraussichten für Chemnitz am 29. Juni

Chemnitz- Der Montag zeigt sich von seiner wechselhaften Seite. Von Sonne bis Regen ist alles dabei. Die Temperaturen steigen auf maximal 19 Grad an. Bis zum Abend hin, verziehen sich jedoch die Wolken und uns erwartet eine sternenklare Nacht mit Temperaturen um die 15 Grad.

Im laufe des Dienstages tauchen auch keine Wolken mehr auf. Bei Sonne satt klettern die Temperaturen auf 22 Grad.

Am Mittwoch hingegen, tauchen wieder deutlich mehr Wolken am Himmel über Chemnitz auf. Die Temperaturen steigen trotzdem bis zu 21 Grad an.

In den kommenden Tagen kommt auch keine richtige Sommerstimmung auf. Die Temperaturen bleiben zwar über 20 Grad aber es muss auch immer wieder mit vereinzelten Schauern gerechnet werden.