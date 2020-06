Wetteraussichten für Chemnitz am 22. Juni

Chemnitz- Der Start in die neue Woche beginnt wechselhaft. Nach gelegentlichen Schauern, erwartet uns jedoch eine wolkenfreie Nacht mit Temperaturen um die 15 Grad.

Im laufe des Dienstages tauchen auch keine Wolken mehr auf. Bei Sonne satt klettern die Temperaturen auf 23 Grad.

Auch am Mittwoch sind keine Wolken am Himmel über Chemnitz in Sicht. Die Temperaturen steigen bis zu 26 Grad an.

In den kommenden Tagen kommt man wieder richtig in Sommerstimmung. Die Temperaturen steigen bis zum Freitag auf heiße 29 Grad an. Die Woche zeigt sich also von seiner sommerlichen Seite.