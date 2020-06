Wetteraussichten für Chemnitz am 15. Juni

Chemnitz- Der Start in die neue Woche beginnt freundlich und sonnig. Am Montag erwarten uns Temperaturen um die 23 Grad. Auch in der Nacht bleibt der Himmel über Chemnitz, bei Temperaturen um die 16 Grad, frei von Wolken.

Im laufe des Dienstages tauchen hingegen deutlich mehr Wolken auf. Bei Temperaturen um die 22 Grad, soll es jedoch trocken bleiben.

Am Mittwoch zeigt sich die Sonne nur noch vereinzelt. Den Großteil des Tages ist der Himmel über Chemnitz wolkenverhangen. Trotz geringer Regenwahrscheinlichkeit, klettern die Temperaturen auf 22 Grad.

In den kommenden Tagen wechseln sich Sonne und Wolken immer wieder ab. Die Temperaturen pegeln sich bei 24 Grad ein und vereinzelt kann es zu Niederschlägen kommen.