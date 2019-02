Wetteraussichten für Chemnitz

Chemnitz- Mit einem Mix aus Sonne und Wolken startet der Donnerstagmorgen in Chemnitz. Den Tag über bleibt es weitgehend trocken. Das Quecksilber im Thermometer zeigt maximal 9 Grad an.

In der kommenden Nacht ist der Himmel über Chemnitz klar. Die Temperaturen sinken auf minus 1 Grad.

Morgen am Freitag gibt es Sonne satt. Dabei steigen die Temperaturen auf frühlingshafte 14 Grad.

Am Wochenende wird es in Chemnitz sonnig und heiter. Bei angenehmen 14 bis 15 Grad, kann man das tolle Frühlingswetter genießen. Sonnige Aussichten gibt es auch in der neuen Woche. Die Tageswerte am Montag erreichen 14 Grad.