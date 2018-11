Wetteraussichten für Chemnitz

Chemnitz- Strahlenden Sonnenschein können wir heute, am Freitag, in Chemnitz genießen. Bei Temperaturen von 8 Grad weht jedoch ein unangenehm kühler Wind.

In der kommenden Nacht ist der Himmel über Chemnitz wolkenfrei. Das Quecksilber im Thermometer sinkt auf frostige 1 Grad.

Morgen am Samstag wird es wieder sonnig und heiter. Die Höchstwerte erreichen dabei 7 Grad.

In den kommenden Tagen wird es in Chemnitz unbeständig. Die Bewölkung nimmt zu, Regenschauer sind am Wochenbeginn möglich. Die Tageshöchstwerte bewegen sich um die 2-Grad-Marke.