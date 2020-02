Chemnitz- Dicht bewölkt, aber trocken bleibt es am Sonntag in Chemnitz. Bei Temperaturen zwischen 5 und 8 Grad gibt es selten eine Lücke in der Wolkendecke.

Am Abend kommen erste Regenwolken, die sich über Nacht wieder verziehen. Dann ist es trocken bei circa 8 Grad.