Wetteraussichten für Chemnitz

Chemnitz- Heute am Donnerstag ist das Wetter in Chemnitz den ganzen Tag über bewölkt und regnerisch. Bei Temperaturen von 7 Grad wehen dabei starke Windböen.

In der kommenden Nacht sind Regenfälle in Sicht. Das Quecksilber im Thermometer zeigt 4 Grad an.

Morgen am Freitag bleibt das Wetter weiterhin unbeständig. Bei starken Sturmböen und Regenschauern erreichen die Temperaturen maximal 9 Grad.

Am Wochenende ist es in Chemnitz überwiegend bewölkt und verregnet. Die Temperaturen steigen auf 10 bis 15 Grad.

Die neue Woche beginnt mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Dabei klettern die Tageswerte bis auf 8 Grad.