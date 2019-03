Wetteraussichten für Chemnitz

Chemnitz- Am Dienstag ist es in Chemnitz dicht bewölkt mit nur kleinen Auflockerungen, dazu gibt es den einen oder anderen Regenschauer. Zudem weht ein kräftiger Wind. 8 Grad werden dabei maximal erreicht.

In der kommenden Nacht ist der Himmel über Chemnitz weiterhin wolkenverhangen. Die Werte sinken auf 3 Grad.

Morgen am Mittwoch erwartet uns ein Mix aus Sonne, Wolken und Regenschauern. Dazu weht ein stürmischer Wind. Maximal 8 Grad werden erreicht.

Auch am Donnerstag bleibt es stürmisch und ungemütlich. Dicke Wolken bringen viel Regen mit. In den kommenden Tagen bleibt es weiterhin unbeständig. Allerdings zeigt sich die Sonne wieder öfter. Die Temperaturen steigen allmählich wieder an.