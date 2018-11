Wetteraussichten für Chemnitz

Chemnitz- Am Dienstag ist es in Chemnitz dicht bewölkt mit nur kleinen Auflockerungen, dabei blieb es jedoch trocken. 1 Grad wird dabei maximal erreicht.

In der kommenden Nacht ist der Himmel über Chemnitz weiterhin wolkenverhangen. Die Werte sinken auf frostige -5 Grad.

Morgen am Mittwoch wird es deutlich freundlicher mit bis zu 6,5 Sonnenstunden. Dabei erreichen die Temperaturen maximal 2 Grad.

Auch am Donnerstag wird es in Chemnitz freundlich aber kühl. Die Sonne zeigt sich immer wieder über den Tag verteilt, Niederschläge sind noch nicht in Sicht. Die Tageswerte bewegen sich um den Gefrierpunkt, nachts herrschen Frostgrade.