Chemnitz- Nass und grau startet der Freitag in Chemnitz. Die Wolkendecke bleibt den ganzen Tag geschlossen. Bei Temperaturen zwischen 5 am Morgen und maximal 14 Grad am Nachmittag kann es immer wieder zu leichten Schauern kommen.

In der Nacht klart der Himmel auf, dabei werden noch maximal 6 Grad erreicht.