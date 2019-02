Chemnitz- Sonnig und klar, so freundlich präsentiert sich heute am Montag das Wetter in Chemnitz. Dabei werden in den Mittagsstunden angenehme 16 Grad erreicht.

In der kommenden Nacht bleibt der Himmel über Chemnitz klar.

Die Werte sinken dabei auf kühle 2 Grad.

Sonnig soll es auch morgen am Dienstag werden.

Die Temperaturen erreichen dabei trotz Wolken 10 Grad.

Für die kommenden Tage kündigen sich dann wieder vereinzelt Niederschläge an. Dabei bewegen sich die Temperaturen um die 8 Grad Marke.