Wetteraussichten für Chemnitz

Chemnitz- Sonnig und heiter startet der Morgen am Mittwoch in Chemnitz. Im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung zu. Dabei werden maximal 2 Grad erreicht.

In der kommenden Nacht sinkt das Quecksilber im Thermometer auf minus 5 Grad. Dabei ist es locker bewölkt.

Morgen am Donnerstag scheint überwiegend die Sonne bei vereinzelten Wolkenfeldern. Den ganzen Tag über bleibt es freundlich bei Temperaturen von maximal 3 Grad.

Am Freitag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Am Wochenende wird es in Chemnitz unbeständig. Die Sonne ist kaum zu sehen. Regen und Schneeschauer sind möglich. Die Tageshöchstwerte bewegen sich um die 3 bis 4 Grad.