Wetteraussichten für Chemnitz

Chemnitz- Sonne satt gibt es am heutigen Montag in Chemnitz. Dabei werden in den Mittagsstunden maximal 14 Grad erreicht.

In der kommenden Nacht bleibt der Himmel über Chemnitz klar. Die Werte sinken auf kühle minus 2 Grad.

Auch morgen am Dienstag wird es sehr sonnig. Die Temperaturen erreichen dabei bis zu 13 Grad.

Für die kommenden Tage kündigt sich weiterhin sonniges Frühlingswetter an. Nachts wird es jedoch kalt, mit bis zu 2 Grad.

Ab Freitag wird es wieder etwas kühler, bei einer Höchsttemperatur von 7 Grad.