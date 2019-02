Wetteraussichten für Chemnitz

Chemnitz- Am Dienstag ist es in Chemnitz den ganzen Tag über sonnig und heiter. Die Temperaturen klettern bis auf 12 Grad.

In der kommenden Nacht ist der Himmel sternenklar. Das Quecksilber im Thermometer sinkt dabei auf kalte minus 2 Grad.

Morgen am Mittwoch erwartet uns wieder Sonne satt. Im Tagesverlauf werden frühlingshafte 15 Grad erreicht.

In den kommenden Tagen wird es wechselhaft. Am Donnerstag ist es noch einmal sonnig. Am Freitag ziehen dann vermehrt Wolken auf, die auch Regen mitbringen. Das Wochenende startet mit einem Mix aus aus Sonne und Wolken.