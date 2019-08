Wetteraussichten für Chemnitz

Chemntiz- Sonnig ist der Dienstag in Chemnitz gestartet. Im Tagesverlauf setzen sich aber die Wolken am Himmel durch. Zum Abend kann es dann vereinzelte Schauer geben. Maximal 29 Grad werden dabei erreicht.

Die kommende Nacht wird klar und die Temperaturen sinken auf 15 Grad.

Morgen am Mittwoch erwartet uns strahlender Sonnenschein und es bleibt trocken. Es werden maximal 30 Grad erreicht.

In den kommenden Tagen nehmen die Temperaturen nach und nach ab. Am Donnerstag und Freitag ziehen einige Wolken am Himmel auf und es kann zu vereinzelten Niederschlägen kommen. Das Wochenende startet wieder mit viel Sonne und sehr warme Temperaturen um die 29 Grad.