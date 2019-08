Wetteraussichten für Chemnitz

Chemnitz- Sonnig ist der Mittwoch in Chemnitz gestartet. Auch im Tagesverlauf blieb es sonnig und es zogen nur lockere Wolkenfelder vorüber. Maximal 31 Grad wurden erreicht. Der Himmel wird in der kommenden Nacht klar und die Temperaturen sinken auf 15 Grad.

Morgen am Donnerstag überdecken Wolken teilweise die Sonne und es kann vereinzelte Schauer geben. Gegen Abend besteht zudem Gewittergefahr. Die Temperaturen sinken auf 28 Grad.

In den kommenden Tagen bleibt es heiß. Am Freitag wird es wieder wolkig und am Abend kommt es häufig zu gewittrigen Schauern. Am Samstag erwartet uns strahlender Sonnenschein bei Werten um die 30 Grad. Auch am Sonntag bleibt es sonnig, doch gegen Abend ziehen Gewitter auf. Die Temperaturen erreichen dabei 29 Grad.