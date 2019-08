Wetteraussichten für Chemnitz

Chemnitz- Sonnig ist der Freitag in Chemnitz gestartet. Auch im Tagesverlauf blieb es sonnig und es entstanden nur wenige Quellwolken. Gegen Abend besteht eine geringe Gewittergefahr. Maximal 29 Grad wurden erreicht.

Der Himmel wird in der kommenden Nacht klar und die Temperaturen sinken auf 14 Grad.

Morgen am Samstag erwartet uns viel Sonnenschein und es gibt nur dünne Schleierwolken. Maximal 31 Grad werden dabei erreicht.

In den kommenden Tagen gibt es einen Wetterumschwung. Das Wochenende schließt am Sonntag sehr sonnig ab. Am Abend kommt es jedoch häufig zu gewittrigen Schauern. Die neue Woche startet sehr regnerisch und die Tageswerte sinken auf 16 Grad. Auch am Dienstag wird es wieder wolkig und es sind vereinzelte Schauer möglich bei Werten um 19 Grad.