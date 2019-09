Wetteraussichten für Chemnitz

Chemntiz- Mit einem Mix aus Sonne und Wolken ist die neue Woche in Chemnitz gestartet. Im Tagesverlauf zeigen sich viele Wolken am Himmel, zeitweise kann sich die Sonne durchsetzen. Nur vereinzelt sind Schauer möglich. Maximal 20 Grad werden erreicht.

In der kommenden Nacht wird der Himmel klar und es gibt kaum Wolken. Die Temperaturen sinken auf 7 Grad.

Morgen am Dienstag erwartet uns strahlender Sonnenschein und es gibt nur dünne Schleierwolken. Auch zum Abend bleibt der Himmel klar. Maximal 22 Grad werden erreicht.

In den kommenden Tagen wird es wechselhaft. Am Mittwoch kann sich die Sonne durchsetzen und es gibt kaum Quellwolken. Die Temperaturen steigen auf 25 Grad. Am Donnerstag überdecken jedoch Wolken die Sonne und es sind vereinzelte Schauer möglich. Maximal 19 Grad werden dabei erreicht. Zum Ende der Woche sinken die Temperaturen weiter auf 17 Grad und es wird wechselhaft.