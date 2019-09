Wetteraussichten für Chemnitz

Chemnitz- Mit strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel ist der Mittwoch in Chemnitz gestartet. Auch im Tagesverlauf bleibt es heiter und die Temperaturen erreichen maximal 21 Grad.

In der kommenden Nacht wird der Himmel klar und es bleibt weitgehend trocken. Die Werte liegen dann bei 11 Grad.

Morgen am Donnerstag erwartet uns ein Mix aus Sonne und Wolken. Nur vereinzelt muss mit Niederschlägen gerechnet werden. Dabei werden maximal 21 Grad erreicht.

In den kommenden Tagen erwartet uns ein lockerer Mix aus Sonne und Wolken. Am Samstag können sich vereinzelt Schauer bilden und die Tageswerte liegen bei maximal 17 Grad. Am Sonntag kann aber noch einmal spätsommerliches Wetter, mit viel Sonnenschein und Werten bis 23 Grad genossen werden.