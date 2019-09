Wetteraussichten für Chemnitz

Chemntiz- Wolkenverhangen ist der Donnerstag in Chemnitz gestartet. Den ganzen Tag über blieb es dicht bewölkt und die Sonne zeigte sich nur selten. Dazu gab es gelegentliche Regenschauer. Maximal 22 Grad wurden erreicht.

In der kommenden Nacht klart der Himmel wieder auf. Die Temperaturen liegen dann bei 13 Grad.

Morgen am Freitag erwartet uns ein Mix aus Sonne und Wolken. Es bleibt überwiegend trocken und die Werte liegen bei 21 Grad.

In den kommenden Tagen bleibt das Wetter sonnig und heiter. Am Samstag sind noch ein paar Wolken am Himmel, der Sonntag präsentiert sich aber wieder mit viel Sonnenschein. Auch die neue Woche startet freundlich. Die Tageswerte bewegen sich zwischen 18 und 24 Grad.