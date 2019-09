Wetteraussichten für Chemnitz

Chemntiz- Mit einem Mix aus Sonne und Wolken ist der Mittwoch in Chemnitz gestartet. Im Tagesverlauf ziehen dichte Wolkenfelder am Himmel auf und vereinzelt sind Schauer möglich. Maximal 14 Grad werden erreicht.

In der kommenden Nacht bleibt der Himmel klar. Die Temperaturen sinken dann auf kühle 4 Grad.

Morgen am Donnerstag erwartet uns wieder ein Wechsel von Sonne und Wolken. Die Tageswerte liegen dann bei maximal 12 Grad.

In den kommenden Tagen wird es wieder freundlicher. Am Freitag dominieren noch Wolken den Himmel, am Wochenende setzt sich jedoch die Sonne durch und verwöhnt uns noch einmal mit spätsommerlichen Temperaturen. Die Werte klettern dann bis auf 22 Grad.