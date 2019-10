Wetteraussichten für Chemnitz am Donnerstag

Chemnitz- Mit einem Mix aus Sonne und Wolken startet der Donnerstag in Chemnitz. Im Tagesverlauf kann sich die Sonne kaum am Himmel durchsetzen und es tritt Hochnebel auf. Nur selten muss mit Niederschlägen gerechnet werden. Maximal 12 Grad werden erreicht.

In der kommenden Nacht bleibt der Himmel bewölkt und die Werte sinken auf kühle 5 Grad.

Morgen am Freitag bleibt es wolkenverhangen und neblig. Nur selten sind leichte Regenschauer möglich. Die Temperaturen erreichen 12 Grad.

In den kommenden Tagen bleibt das Wetter wechselhaft. Das Wochenende startet regnerisch bei Temperaturen um die 10 Grad. Am Sonntag lässt sich die Sonne kaum am Himmel blicken und es gibt eine geringe Niederschlagswahrscheinlichkeit. Maximal 10 Grad werden dabei erreicht.