Wetteraussichten für Chemnitz am Freitag

Chemnitz- Mit einem Mix aus Sonne und Wolken ist der Freitag in Chemnitz gestartet. Tagsüber blieb es wolkenverhangen und es trat Hochnebel auf.

Die Sonne konnte sich kaum am Himmel durchsetzen, aber es blieb weitgehend trocken. Maximal 12 Grad wurden erreicht.

Morgen am Samstag sollte der Regenschirm nicht Zuhause vergessen werden. Die Tageswerte erreichen 8 Grad.

In den kommenden Tagen wird das Wetter wechselhaft. Am Sonntag zeigen sich sowohl Wolken als auch die Sonne am Himmel. Nur vereinzelt kann es zu Niederschlägen kommen. Die neue Woche startet wechselhaft bei Temperaturen um die 10 Grad.