Wetteraussichten für Chemnitz am 22. November

Chemnitz- Am Freitag wird es nochmal bewölkt. Ab und zu zeigt sich die Sonne in Chemnitz. Die Temperaturen klettern maximal auf 9 Grad an. Zum Abend hin ziehen die Wolken auch dann nicht weg. Bei 5 Grad wird es relativ kühl in der Nacht.

Der Samstag zeigt sich heiter bis wolkig. Am Morgen ist es relativ frisch, aber im laufe des Tages steigen die Temperaturen auf 11 Grad und uns erwarten 5 Sonnenstunden.

Der Sonntag zeigt uns nochmal den Sonnenschein. Der Regen bleibt uns zum Glück erspart. Bei Temperaturen um die 12 Grad ist es der perfekte Tag für einen gemütlichen Herbstspaziergang mit der Familie. Erst zum Wochenstart wechseln sich Sonne und Wolken wieder ab. Die Temperaturen bewegen sich um die 8 Grad-Marke.