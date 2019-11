Wetteraussichten für Chemnitz am 25. November

Chemnitz- Am Montag startet es wolkig in die Woche. Den ganzen Tag über zeigt sich die Sonne nur selten in Chemnitz. Die maximalen Temperaturen steigen auf 10 Grad an.

Zum Abend hin bleibt es bewölkt und die Temperaturen sinken in der Nacht auf kühle 6 Grad ab. Vereinzelt kann es hier auch zu Regen kommen.

Der Dienstag zeigt sich weiterhin bewölkt mit nur ein paar Sonnenstrahlen. Der Regen bleibt uns zum Glück erspart. Mit maximal 10 Grad wird es ein angenehmer Tag

Im laufe der Woche wechseln sich Sonne und Wolken gerne mal ab. Ab und zu erwartet uns mancherorts Regen. Die Temperaturen bewegen sich überwiegend im einstelligen Bereich.